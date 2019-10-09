في واحدة من أبشع جرائم العنف ضد الأطفال، نجحت حملة أمنية في القبض على سيدة في ميدان شبرا الخيمة تحمل طفلة عمرها سنتان وتستخدمها في التسول، وبفحص الطفلة لمعرفة أسباب بكائها المستمر تبين وجود آثار تعذيب في جسدها عبارة عن حروق ناتجة عن إطفاء السجائر في بطنها وصدرها وقدميها، بالإضافة إلى وجود إحمرار في العين اليسرى وكدمات في الوجه.

الأمن يستجوب المتهمة.. والتحريات ترجح اختطاف الطفلة للتسول بها

وذكرت مصادر أمنية، لـ"الوطن"، إن أجهزة الأمن تستجوب المتهمة التي كانت تحمل السيدة لمعرفة تفاصيل الواقعة وعلاقتها بالطفلة، ولم تنتهِ الشرطة من عملية جمع التحريات واستجواب الطفلة حتى الآن.

مصادر: المتهمة انتقمت من الصغيرة بتعذيبها لبكائها الشديد

ورجحت مصادر أمنية، أن الطفلة مختطفة من أسرتها من قبل المتهمة التي تستخدمها في أعمال التسول بشبرا الخيمة، وأنَّ المتهمة انتقمت من الطفلة بسبب بكائها وعدم شعورها بالراحة لبعدها عن أمها.

تأتي تلك الواقعة، بعد أيام من الحادثة البشعة التي راح ضحيتها الطفلة جنة من جراء التعذيب على يد جدتها في الدقهلية، وأثبت تقرير الدكتور أيسم محمد الشعراوي، الطبيب الشرعي في القضية رقم 14167 لسنة 2019 بشأن فحص وتشريح جثة الطفلة المجني عليها جنة محمد سمير، من قرية "بساط كريم الدين" بالدقهلية، لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وتحديد سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك أثر اعتداء جنسي من عدمه.

وتبين للطبيب الشرعي بفحص وتشريح جثة المجني عليها من المعالم وجود حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بالظهر والمناطق الحساسة غير منتظمة الشكل، ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم في هذه المواضع الجسم صلب ساخن أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل تسخين "شرشرة حديد" وكي المجني عليها بها.

حروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بالظهر والصدر وكشف الطبيب الشرعي عن حروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية مستطيلة الشكل واقعة بالظهر والصدر والطرفين العلويين، ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم في هذه المواضع لجسم صلب ساخن محدود السطح أيا كان نوعه.