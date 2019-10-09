أحال المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" المتهمة بضرب حفيدتها "أماني محمد سمير 4 سنوات، من قرية بساط كريم الدين بمحافظة الدقهلية" إلى محكمة جنح شربين الجزئية لمحاكماتها بتهمة ضرب حفيدتها باستخدام أداة.

وقال أشرف عبدالوهاب، محامي أسرة الطفلة، إن المحكمة حددت أولى جلسات محاكمة الجدة، السبت المقبل، فيما هو منسوب إليها من اتهامات بضرب الطفلة أماني أثناء وجودها في حضانتها، هي وشقيقتها جنة، والتي توفيت متأثرة بما تعرصت له من تعذيب خلال فترة الحصانة التي لم تتعدى الـ9 أشهر.

وأضاف عبدالوهاب لـ"الوطن" أن النيابة أخذت نسخة من تحقيقات الطفلة "جنة"، وأرفقتها بجنحة الطفلة "أماني" أثناء نظرها.

يذكر أن الطفلة أماني عادت مع والدها إلي قريتها بعد أسبوع قضته في إحدى مستشفيات القاهرة، وحاليا تقيم مع والدها في بيته.

ونظرت محكمة جنايات المنصورة اليوم ثاني جلسات محاكمة الجدة المتهمة بقتل الطفلة "جنة" وطالب محاميها توقيع الكشف الطبي على قواها العقلية.