تعقد محكمة جنايات المنصورة اليوم، ثاني جلسات محاكمة "صفاء عبدالفتاح عبد اللطيف" 40 سنة، المتهمة بقتل حفيدتها "جنة محمد سمير" 4 سنوات، من قرية بساط كريم الدين بمحافظة الدقهلية، والتي توفيت بعد أن ذاقت ألوان من العذاب على فترات، وهي في حضانة جدتها للأم "المتهمة".

تنظر الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية كل من المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار أمير السيد أحمد، وأمانة سر وليد الكردي والسيد عبد العظيم.

وأجلت المحكمة الجلسة الأولي لحين حضور محامي عن المتهمة بعد أن غادر المحامي الذي حضر للدفاع عنها المحكمة قبل الجلسة دون إبداء أي أسباب.

تأتي المحاكمة بعد أسبوعين فقط من اكتشاف الواقعة، في واحد من أسرع القضايا الجنائية التي ينظرها القضاء المصري، لصغر عمر المجني عليها، وللطريقة البشعة التي تعرضت لها من أنواع التعذيب بالكي والضرب والتقييد بمختلف الأدوات "بنسة وشرشرة وخرطوم وحبل".

يذكر أن المتهمة في محضر التحقيقيات أنكرت تعذيبها وادعت أن الحروق الموجودة بها كانت بسبب انسكاب زيت عليها، والغرغرينا في ساقها والتي تسبب في بترها بسبب سقوطها علي السلم.

وأحالت النيابة العامة المتهمة للجنايات بعد أن وجهت لها اتهامين بأنها "عرضت حياة حفيدتها المجني عليها الطفلة للخطر، بأن ضربتها وجرحتها محدثة بها إصابات أفضت إلى موتها، وأحرزت أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية بأن أحرزت خرطوم وشرشرة وحبلا وكماشة لاستخدامها في ضرب حفيدتها المجني عليها الطفلة على النحو المبين بالتحقيقات".