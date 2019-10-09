قال جعفر الأحمر، المحلل السياسي، إن هناك شعور بالقلق لدي الكثير من النواب في حزب المحافظين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واضح المعالم؛ حيث يتصاعد القلق يوميا خاصة ما حدث، أمس، بعدما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مكالمته مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بشأن الخروج بدون اتفاق؛ لكونه الحل الوحيد بعد رفض المقترحات المقدمة.

وأضاف "الأحمر"، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم وسائل الإعلام الخارجية منشغلة بالجلسة الاستثنائية للبرلمان البريطاني والتي سيتم عقدها في 19 من الشهر الجاري؛ بعد يومين من عقد قمة الاتحاد الأوروبي الذي ستشكل مصير بريطانيا، موضحا أن هناك العديد من الضغوطات على "جونسون" من، اليوم، وحتى انعقاد جلسة البرلمان لتقديم خطة عاجلة للخروج من الاتحاد.

وأكد المحلل السياسي، أن "جونسون" يحاول التهرب وإلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي بشأن تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد كما حدث، أمس، حيث رد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عليه بضرورة التوقف عن تبادل الاتهامات التي من شأنها تعريض مستقبل أوروبا للخطر.