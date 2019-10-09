أجرت الغواصة الروسية "كولبينو"، التابعة لأسطول البحر الأسود تجربة إطلاق ناجحة لصواريخ من نوع "كاليبر" خلال تدريبات بحرية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أن طاقم الغواصة أطلق أثناء التدريبات صواريخ "كاليبر" على أهداف بحرية وبرية في حوض البحر المتوسط، مضيفة أن إطلاق الصواريخ جرى من تحت الماء، مؤكدة أن الصواريخ أصابت جميع الأهداف بنجاح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: قد جهزت الغواصات بأجهزة عالية الحساسية ومنظومات صاروخية عالية الدقة، وتجمع الغواصات بين خصائص التخفي الصوتي واكتشاف الهدف عن بعد، موضحة: زودت بأحدث أنظمة الملاحة ونظام إدارة معلومات آلي حديث، وستساعد الغواصات على توفير الأمن، وتعتزم قيادة القوات البحرية بناء 6 غواصات أخرى مماثلة لأسطول المحيط الهادئ.