قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مصادره في شمال سوريا رصد قصف تركي متواصل على مواقع عند الشريط الحدودي شرق الفرات.

وأضاف المرصد أن العدوان التركي استهدف مناطق في كل من العزيزية والأسدية وبئر نوح وآراء ومشرافا بريف رأس العين ومحيط سد بورزا بريف المالكية، إضافة لقرية "سي كركا" بريف مدينة القامشلي الشرقي، حيث استهدفت القوات التركية آليات لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق عدة، دون معلومات عن الخسائر البشرية.

وفي الوقت ذاته، أكد المرصد السوري أنه رصد استهداف قوات سوريا الديمقراطية لمناطق داخل الأراضي التركية بقذائف الهاون، كما عمدت قوات "قسد" إلى إشعال الإطارات المطاطية في محاولة منها للتشويش على الطيران التركي.