كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة أرسلت مذكرة إلى قنصلية دمشق في إسطنبول أبلغت عبرها السلطات السورية بانطلاق عملية تركيا العسكرية شمال شرق سوريا، نقلا عن روسيا اليوم.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية، وتعتبرها انقرة "إرهابية".

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر، إن "القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري (مقاتلون سوريون مدعومون من أنقرة)، باشرا عملية نبع السلام في شمال سوريا".

وأوضح أن هذه العملية تستهدف "إرهابيي وحدات حماية الشعب وداعش" وتهدف الى إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

ولفت إلى أن "المنطقة الآمنة التي سنقيمها ستسمح بعودة اللاجئين إلى بلدهم".