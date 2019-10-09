قرر مجلس الأمن الدولي بحث العدوان التركي على شمال سوريا غدا في جلسة خاصة بناء على طلب الأعضاء الأوروبيين في المجلس، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وتقدمت بالطلب، بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة.

وستعقد الجلسة منتصف النهار في أعقاب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن كولومبيا، وفقا للمصادر.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، لاستهداف ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، بحسب زعمه.

وقال أردوغان إن العملية العسكرية التركية، والذي أسماها "نبع السلام" تستهدف تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين، حيث تنبثق الأخيرة من حزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا.

وشنت مقاتلات حربية تركية، ظهر اليوم الأربعاء، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، بعد وقت قصير من إعلان أردوغان بدء عملية تركيا العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.