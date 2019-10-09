ضبطت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد وليد فايد، ربة منزل وسائق لقيامهما بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على أموال بدعوى توظيفها في مؤسسات وشركات حكومية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات أمام قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، يتهم "س. ص."، ربة منزل، مقيمة ثان طنطا، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 55 ألف جنيه مقابل توظيفهم في شركات حكومية، وأيضا "م. ع."، 37 عاما، سائق، مقيم محلة مرحوم، بالاستيلاء على 200 ألف مقابل تعيينهم.

جرى ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهامات، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.