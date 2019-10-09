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تعرف على سبب الهبوط الأرضي في جسر السويس

تعرف على سبب الهبوط الأرضي في جسر السويس

فرنسا تدين بشدة الهجوم التركي في سوريا وتطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن

فرنسا تدين بشدة الهجوم التركي في سوريا وتطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن

دراسة أمريكية تكشف الهرمون المسؤول عن "سوء الأدب"

دراسة أمريكية تكشف الهرمون المسؤول عن "سوء الأدب"

أسعار الحديد تتراجع للمرة الثانية في أقل من أسبوعين

أسعار الحديد تتراجع للمرة الثانية في أقل من أسبوعين

ترامب يحمل تركيا مسؤولية أي "تبعات إنسانية" للعدوان على سوريا

ترامب يحمل تركيا مسؤولية أي "تبعات إنسانية" للعدوان على سوريا

لا لتدمير أطفالنا.. «روان» انضربت فى مدرستها لأنها «بنت البواب».. إحنا آسفين يا «روان»

لا لتدمير أطفالنا.. «روان» انضربت فى مدرستها لأنها «بنت البواب».. إحنا آسفين يا «روان»

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لا لتدمير أطفالنا.. 7 طلاب يقودون حملة ضد العنف في الابتدائي: الضرب مش تربية

لا لتدمير أطفالنا.. 7 طلاب يقودون حملة ضد العنف في الابتدائي: الضرب مش تربية

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"نعيمة" ماتت: سُنة الحياة.. فيل جديد: 4 ملايين جنيه وشحن وموافقات

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