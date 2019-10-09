سياسي سوري: أمريكا فتحت المجال أمام التمدد التركي في المنطقة

قال إبراهيم كابان، الباحث السياسي الكردي السوري، إن الجيش التركي شن هجومًا عنيفًا على الشمال السوري، بالأسلحة الثقيلة والصواريخ، موضحًا أنه لم يتوقع أن تكون الإدارة الأمريكية بهذه السذاجة في قراءتها السياسية والعسكرية بالمنطقة، وفتح المجال أمام التمدد التركي العسكري، حيث هذا يُشكل خطرا كبيرا على المنطقة العربية بالكامل.

وأضاف "كابان"، خلال حواره عبر الكونفرس ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن الأكراد، مستطردًا: " ما حدث يؤكد أن أمريكا باعت الأكراد لتركيا، وقالت لهم اتفضلوا المجال الجوي مفتوح أمامكم، أقضوا على المدنيين، هذه الصفقة لم نشاهدها من قبل"، موضحًا أن هناك رفض قوي للغاية من الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول العربية لهذا التوغل الغاشم.

وتابع: "المنطقة تذهب إلى وضع سيء جدا في شمال شرق سوريا، وقد تكون هناك كوارث ترتكبها الجماعات المتطرفة التابعة للمخابرات التركية".