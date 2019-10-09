وكيل صحة أسيوط يتفقد عدد من المستشفيات.. ويوجه بتكثيف حملات النظافة

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم، عدد من مستشفيات مدينة أسيوط، وذلك من خلال جولة مفاجئة شملت مستشفى أسيوط العام "الشاملة"، ومستشفى النساء والتوليد والأطفال ومستشفى الحميات، وذلك لمتابعة سير العمل بمختلف الأقسام والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى.

رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد سيد موسى، مدير إدارة مكافحة العدوى مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والدكتور محمد محمود فوزي، مدير إدارة الجودة مدير وحدة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة، والدكتور عصام نبيل، مدير إدارة التفتيش الفني بالمديرية.

وبدأ وكيل وزارة الصحة زيارته للمستشفيات بتفقد بعض الأقسام والاستقبال العام وحجرات الأشعة وأقسام الغسيل الكلوي وحجرات الكشف وغرف العناية وحجرات العمليات، وقسم المبتسرين، وتابع سجلات دخول المرضى وسجل غرف العمليات، كما اطمأن على توافر الأدوية والأمصال، وتفقد بنك الدم بالمستشفى، مشدداً على العمل بروح الجماعة وبذل المزيد من الجهد والاهتمام بالمرضى وتسهيل الخدمات لهم، وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم، موجها بإزالة بعض السلبيات والملحوظات التي تم رصدها خلال الجولة.

والتقى وكيل الوزارة خلال الزيارات ببعض المرضى بالمستشفيات واستمع الى شكواهم لتذليلها.

وشدد "زين" على تواجد الأطباء وأطقم التمريض بأماكن عملهم والإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، ورفع مستوى النظافة بالمستشفيات وإزالة أية مخلفات ناتجة عن أعمال التطوير الجارية، وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، وحسن معاملتهم، مؤكدا استمرار جولاته المفاجئة لكل المنشآت الصحية بقرى ومراكز المحافظة للوقوف على مدى الإلتزام والجدية في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين والمخالفين في هذا الشأن.

وفى نهاية زيارته لكل مستشفى عقد لقاء موسع مع إدارات المستشفيات ولفيف من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى للاطمئنان على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي سياق آخر افتتح وكيل الوزارة مسجد تم إنشاءه بمستشفى النساء والتوليد بالجهود الذاتية من إدارة وأطباء وعاملين المستشفى.