تستمر تركيا في سياستها بانتهاك سيادة الأراضي السورية التي بدأتها منذ 8 سنوات، حيث شنت اليوم، هجوم عسكريا على مناطق شمال شرق سوريا التي تشهد وجود قوات القوات الكردية، هو ما نتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من المؤسسات الأمريكية.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدوان التركي على شمال سوريا بأنها فكرة سيئة، موضحا أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم"، وأن تركيا ملتزمة "بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية، وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام".

وصرح السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، أنه سوف يقود الجهود في الكونجرس لجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا على هذه الخطو العسكرية، كما ستنظم إدارة الرئيس الأمريكي، يوم غد الخميس، إحاطة سرية لإطلاع أعضاء غرفتي الكونجرس على تطورات الوضع في شمال سوريا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

قال الدكتور ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة ترفض التدخل التركي في سوريا تماما، موضحا أن توجهات كلا منهما مختلفة حول الوضع في سوريا، حيث تحارب أنقرة الأكراد بينما تساندهم الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديموقراطية.

وأضاف زهير لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء حاسما ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من المرجح تصعيد الأمر للأمم المتحدة وعقد جلسة واتخاذ إجراء حاسم ضدها، أو تكوين تحالف عسكري يهدف لردع التدخل العسكري في سوريا.

الدكتور عبدالخبير عطا أستاذ العلوم السياسية، قال إن تركيا بدأت في عمليتها العسكرية بعد الحصول على شبه موافقة، موضحا أن أول أمس أجرت مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره التركي، وبعدها بساعات قليلة تم سحب القوات الأمريكية من الشريط الحدودي مع تركيا شمالي سوريا، في تحول مفاجئ للسياسة الأميركية.

وأضاف عبد الخبير لـ"الوطن"، أن هناك حالة رفض داخلي في الولايات المتحدة للهجوم التركي في سوريا، وإعلان ترامب رفضه للعملية منذ قليل يعد دليلا على نجاح الكونجراس في تراجعه عن موقفه، موضحا أنه من المرجح أن تتخذ الولايات المتحدة عدة خطوات تصعيدية من بينها فرض عقوبات وشكوي بمجلس الأمن، وربما يصل الأمر إلى تكوين تحالف عسكري ضدها.