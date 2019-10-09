قتل 15 شخصاً، بينهم ثمانية مدنيين، في قصف العدوان التركي على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "أسفر القصف المدفعي المستمر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قتل سبعة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية وأصيب 28 غيرهم".

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن "الجيش وفصائل سورية موالية، دخلوا اليوم شمال شرق سوريا"، وذلك ضمن العدوان الذي تشنه أنقرة على المقاتلين الأكراد.

وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في العدوان لوكالة فرانس برس، بأن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.