كشفت قناة "إكستنرا نيوز" النقاب عن الهيكل الإداري لقنوات الإخوان الإرهابية في تركيا، عن طريق اختراقها من الداخل وفضح علاقاتها بأجهزة المخابرات التركية والقطرية التي تدفع لها بسخاء من أجل إشاعة الفوضى.

وتمكنت القناة من الحصول على الهيكل التنظيمي لقنوات الشرق ومكملين ووطن والشرق الأوسط، وكذلك الهياكل الإدارية والمالية والتنفيذية الخاصة بالقنوات الأربع وكشف الرواتب للمذيعين والمسؤولين عن المحطات وصور لجوازات السفر بعدد من عناصر وعملاء للمخابرات التركية والقطرية، الذين بيديورون محتوى هذه القنوات ويرسمون الخريطة السياسية يوميا ويصدرون التوجيهات ويحددون المهام والرسائل السياسية التي تصدر على شاشاتهم.

قناة الشرق:

وعرضت "إكسترا نيوز" الشبكة العنكبوتية المسؤولية عن إدارة هذه القنوات ويتزعمها أيمن عبدالعزيز نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، ويتولى إدارتها أحمد عبده، ومسعد البربري مدير المحتوى التحريري، وأحمد عطوان مدير البرامج، يساعده في ذلك عماد البحيري، وعمر الشال مدير السوشيال ميديا.

قناة وطن:

يتولى إدارة القناة عادل الأنصاري المدير العام، ويتولى مجلس إدارتها أحمد إمام، ومسؤول اللجنة الإعلامية للإخوان في الخارج، ونور حافظ مسؤولة المذيعين، أما البرامج فيتولاه مسعد الحوفي، ويشرف على الجزء الخاص بالسوشيال ميديا مذيع في "آر تي" التركية حمزة الشوربجي.

الشرق الأوسط:

تديرها دعاء محمد حسن المذيعة بقناة الشرق، ويتولى فيها خالد نجل جمال حشمت القيادي الإخواني مسؤولية الإدارة الفنية، والجانب البرامجي يتولاه حسام الغامري.

قناة مكملين:

يتولى عزام التميمي رئيس مجلس إدارة القناة ويعاونه فلسطيني يدعى أبو عامر يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، الجزء التحريري يتولاه عمرو توفيق شحاتة.

الرواتب الخيالية التي يحصل عليها القيادات

ويتقاضى معتز مطر المذيع في قناة الشرق على راتب 35 ألف دولار، وأحمد محمد عطوان المذيع ومدير البرامج بقناة الشرق ويحصل على 30 ألف دولار، وهيثم أبو خليل المذيع بالشرق ويحصل على 20 ألف دولار، ودعاء حسن المذيعة بالشرق ومديرة قناة الشرق الأوسط على 40 ألف دولار.

وهي المجموعة التي تعد الواجهة التنفيذية لقنوات الإخوان الإرهابية حيث تقوم بتنفيذ الشكل الذي تظهر به يوميا يحركها من خلف الستار مجموعة تابعة للمخابرات التركية والقطرية مقسمة إلى جزئين أحدهما يتعامل مع الأتراك وجنسيات أخرى وتتبع مجموعة المخابرات التركية ومجموعة أخرى تتبع عناصر المخبارات القطرية.

جوازات سفر بعض المصريين والأجانب العاملين بالقنوات: