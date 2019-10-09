وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى وقف العدوان التركي على سوريا

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، اليوم، "بالعملية الأحادية التي أطلقتها تركيا في سوريا"، موضحا أن هذا العدوان "يجب أن يتوقف".

وأعلن لودريان في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، أنّ هذه العملية "تقوّض الجهود الأمنية والإنسانية للتحالف ضدّ داعش، وقد تؤدي إلى الإضرار بأمن الأوروبيين".

بينما أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية إميلي دو مونشالان، بعد دقائق من بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، أن فرنسا تدين "بشدة" الهجوم التركي الذي بدأ الأربعاء وستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.