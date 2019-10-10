نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل يهدد سائقي الأجرة في الإسكندرية بسلاح أبيض ويطالبهم بدفع مبالغ مالية أمام مستشفى الحضرة الجامعي، بعد تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يظهر الواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" يقوم بتهديد سائقي سيارات الأجرة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية أمام مستشفى الحضرة الجامعى بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمدينة الإسكندرية.

وتوصلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى ذلك الشخص وتبين أنه (عاطل، 27 عاما، سبق اتهامه في 19 قضية "سلاح أبيض، تشرد، أقراص مخدرة، ذخيرة، سرقة"، ومقيم بدائرة القسم)، وقد تم ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.