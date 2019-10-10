قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان درب 80 ألفأ من الإرهابيين المنتمين لجماعة الإخوان وتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد": "أردوغان عايز يحتل منطقة طولها 430 كيلو بعمق 50 كيلو، وهي اللي بتحتوي على بترول وثروات الشعب السوري، أردوغان عايز يبلع سوريا".

وتابع: "أردوغان عايز يقتطع جزء من سوريا، ويجيب فيه الناس اللي دربهم مع البلطجية بتوعه ويحتل بيهم سوريا، عشان يكونوا بديل للجيش العربي السوري، زي بالظبط ميليشيات الإخوان اللي كانوا عايزين يعملوا بديل للجيش المصري".

واستطرد: "الميليشيات دي ليس لها علاقة بالشعب السوري على الإطلاق لأن سوريا دولة ذات سيادة ولها جيشها"، مشيرا إلى أنه بعد هذا الاجتياح سيدفع بهذه المليشيات إلى قتال الرئيس السوري بشار الأسد، ويتحول الأمر إلى حرب لن تنتهي، موضحا أن العالم يشاهد في صمت ما يحدث في سوريا.

وأشار إلى ضرورة عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي.