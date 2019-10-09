سياسي سوري: أردوغان يرغب في إطلاق سراح عناصر تنظيم داعش من جديد

قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، محمد أرسلان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُبرر عمليات احتلاله لشمال شرق سوريا ويوهم العالم بأنه يريد إقامة منطقة آمنة ولكنه يتاجر دائما بقضية اللاجئين، موضحًا أن أردوغان يتدخل في دول المنطقة العربية مثل ليبيا وسوريا من أجل "عُثمنة" المنطقة من جديد، وإطلاق سراح عناصر تنظيم داعش الإرهابي المتواجدين في هذه المنطقة.

وأضاف "أرسلان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن أردوغان يتفهم أنه حال استقرار الأوضاع في سوريا سيتم محاسبة كل من تلطخت يده بالدماء السوري، موضحًا أن تركيا كانت ممر لكل الإرهابيين الذين أتوا من دول العالم ودخلوا الأراضي السورية، حيث كانت العناصر الإرهابية في سوريا على تواصل دائم بالاستخبارات التركية.

وأوضح المحلل السياسي السوري، أن ما يسمى "الجيش الوطني السوري" الذي شكلته تركيا ما هو سوى عبارة عن فصائل تواجدت منذ بداية الأزمة السورية، وتنفذ قواته أجندات تركيا وأردوغان، وليس له علاقة بالوطنية السورية أو الدولة السورية من قريب أو بعيد، مُستعجبًا من ترحيب جبهة النصرة التابعة للإخوان باحتلال تركيا لشمال شرق سوريا.