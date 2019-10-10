قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن "الرئيس التركي رجب أردوغان يعربد في منطقة الشرق الأوسط، لأن تركيا عضو في حلف النيتو فهو يأخذ ذلك ذريعة لأفعاله.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع عبر شاشة "mbc مصر"، أن استغلال ظروف الشرق الأوسط الحالية، وتنفيذ هذا العمل يسكب الزيت على النار.

وأشار إلى التناقضات الغريبة بسياساته وعلاقاته مع الدول الأخرى مثل علاقاته مع إسرائيل بين مع وضد، وكذلك مع أوروبا ومحاولة اللحاق بها ولم يتمكن، وكذلك الإصلاح في الداخل التركي ولم يتحقق".