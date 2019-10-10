قال وزير الخارجية، إن مصر حذرت كثيرًا من السلوك التوسعي العدواني التركي ضد سوريا، لافتا أن مصر قدمت جوابًا بطلب عقد جلسة استثنائية طارئة في جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة الأوضاع في سوريا بعد العدوان التركي عليها.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، أن ما حدث في سوريا يؤكد صدق رؤية الدولة المصرية ضد الرغبة التوسعية للنظام التركي، التي كانت دائمًا محل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل لقاءاته الثنائية.

وتابع: "سيتم انعقاد اجتماع طارئ يوم السبت المقبل لجامعة الدول العربية؛ لمناقشة تداعيات العدوان التركي على سوريا، نظرًا لخطورة الأوضاع، حيث أن العدوان التركي على سوريا ليس له أي تبرير ويعد خرقًا لسيادة دولة عربية، وخرق واضح وسافر لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه يجب على النظام التركي مراجعة نفسه عن هذه الخطوة خاصة في ظل الإدانات الدولية الواسعة للعدوان على سوريا، الدعوات كلها تؤكد عدم شرعية الإجراء الذي اتخذته تركيا، وهو ما أكدته مصر والإمارات والسعودية والكويت والعديد من الدول العربية، فهناك تأييد لوجهة النظر المصرية من السعودية والكويت وأغلب الدول العربية تجاه الموقف من العدوان التركي على سوريا.