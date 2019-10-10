فيديو.. عمرو عبدالحميد يناقش مع ضيوف "رأي عام" مخاطر التكنولوجيا

خصص الإعلامي عمرو عبدالحميد، حلقة برنامج "رأي عام"، الأربعاء، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، للحديث عن مخاطر التكنولوجيا، حيث استضاف الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، والمهندس تامر أحمد، المدير التنفيذي لإحدى شركات البحوث وتطوير التكنولوجيا.

وقال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن بعض الأسر لا تستطيع اتخاذ إجراءات ترشيد لأطفالها في استخدام الهواتف أو التابلت، حيث يجب ألا يستخدم الطفل مثل تلك الأجهزة إلا في بداية مرحلة المراهقة وليس في سن الطفولة،، بينما الأسر حاليا تأتي بالتابلت للطفل عندما يصل عمره السنتين من أجل التخلص من "الزن والشقاوة"، فتقوم الأم بتسليم التابلت له من أجل أن تقوم هي بالأعمال والمسؤوليات دون أي إزعاج من الطفل.

وأضاف "هاني"، أن هناك دراسات تؤكد أن الطفل خاصة في سن الطفولة المبكرة عندما يتم استخدام الهواتف لمدة 6 ساعات يُصاب بالاكتئاب ويتحول لإدمان تلك الأدوات، مضيفًا: "دي درجة من درجات العنف ضد الأطفال، لأنها بتصيب الأطفال بحالة من الانعزال، الطفل يصاب بحالة من الجمود والكسل، ومش بيذاكر، ولو ذاكر ساعتين أو ثلاثة يكون عاوز يمسك التليفون، وعشان تكافئه على مذاكرته بتديله التليفون وده شيء خطر".

وشدد على أنه يجب رفع وعي الشباب بعدم نشر أي معلومات مغلوطة أو شائعات على السوشيال ميديا، لأنها تُعد حربا باردة، مضيفًا: "الشائعة ممكن تعمل بلبلة وتشتت الناس، لازم تتحرى الدقة قبل ما تتكلم أي شيء، خاصة في أخبار الوفيات، تطلع شائعة إن الشخص الفلاني توفاه الله وهو لسه ما ماتش، الناس تنشر الخبر والشخص يطلع يكذب وأهله يصابوا بالإحباط".

فيما قال المهندس تامر أحمد، المدير التنفيذي لإحدى شركات البحوث وتطوير التكنولوجيا، إن هناك سوءا في استخدام التكنولوجيا بشكل عام، حيث إن أي وسيلة من الممكن الاستفادة منها بشكل جيد ومن الممكن أن تسبب ضررًا، واصفًا التكنولوجيا بـ "السكين"، حيث ذكر أنه يمكن استخدام سكين المطبخ في الكثير من الأوقات بشكل إيجابي، ومن الممكن أن تُسبب جروحا للشخص الذي يستخدمها.

وأضاف "احمد"، أنه يجب ترشيد استخدام التكنولوجيا للجميع وخاصة على الأطفال، حيث إن كل الدراسات أكدت أن الأطفال دون سن الـ 12 لا يصح لهم تعرضهم للتكنولوجيا بشكل أو بآخر، وعندما يصل هؤلاء الأطفال لسن الـ 12 يجب أن يقتصؤ استخدامهم للتكنولوجيا على ربع ساعة أو نص ساعة يوميا فقط، وهذا الكلام ينطبق على التليفزيون أيضا.

وتابع :" يا ريت ما نسيبش الأطفال قدام التليفزيون كتير، ممكن يجيلهم توحد من الأطفال، لازم نرشد الاستهلاك، إحنا مش بقينا نقدر نمنع أو نشيلها من حياتنا، لأن ممكن منعها يؤدي إلى نتائج عكسية، لازم نرشد وما نكونش عليها طول الوقت".

وأشار إلى أن أحد العلماء توصل إلى طريقة حديثة في التكنولوجيا تكمن في زرع شريحة في المخ، وهذه الشريحة ستقوم بقراءة الإشارات الطبيعية التي تخرج من المخ وتوصلها للأعصاب والعضلات، ومن سيزرع ذلك هو الروبت "يعني مش جراح بني آدم"، وهذا يُعد أخطر ما توصلت إليه التكنولوجيا من خلال الذكاء الاصطناعي.