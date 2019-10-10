قال الفنان محمود حافظ، الذي جسد دور "الصول إسماعيل" في فيلم "الممر"، إن ولد عام 1980 بقرية تُسمى "طناح".

حافظ: حققت حلم حياتي في الممر.. كان نفسي أكون ضابط جيش

وأضاف حافظ، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، تقديم وائل الإبراشي وخلود زهران، أنه تربى على الانتماء للوطن وللأرض والعرض، لافتًا أن حلم عمره هو أن يكون ضابطا بالقوات المسلحة.

وسرد كواليس مشهد ضرب الضابط الإسرائيلي الذي قدم شخصيته الفنان إياد نصار، لافتا أن المشهد كان حقيقيًا: "والله العظيم وأنا بصور المشهد ده بالأخص جه في ذهني حاجة واحدة، هي كل المشاكل العربية واللي حصل في مصر، وشوفت حاجات أرشيفية لما الدبابات الإسرائيلية كانت بتدوس على جنودنا وأهالينا، وكل ده اتجمع في ذهني وكنت عايز انتقم لكل المصريين ولكل الوطن العربي".

وأشار إلى أنه استمر في ضرب الفنان إياد نصار حتى بعدما طلب منه المخرج شريف عرفة التوقف عن الضرب إلا أنه لم يسمعه: "أستاذ شريف كان بيقولي خلاص يا محمود، خلاص يا محمود، وأنا مكنتش سامع".