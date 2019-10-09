إياد نصار: فيلم الممر لم يصنع حالة وطنية لأنها موجودة بالفعل

قال الفنان إياد نصار، نجم فيلم "الممر"، إن حالة التربص التي تحيطنا هي التي خلقت حالة التجمع لمشاهدة الفيلم.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E"، أن الجمهور أعلنت التماسك فيما بينه، وكان بداية هذا التماسك هو التجمع لمشاهدة الفيلم.

وتابع أن هذا التماسك كان حقيقيا من القلب بلا أي شعارات زائفة، "إحنا قد التحدي وقد المعركة اللي بتحصل من الخارج علينا، والفيلم لم يخلق الحالة الوطنية لكنها موجودة بالفعل".

ويعتبر فيلم "الممر"، هو أضخم إنتاج شهدته السينما المصرية، ويعتبر هو التعاون الخامس بين شركة "الماسة للإنتاج الفني" والمخرج شريف عرفة، بعد أفلام "الجزيرة، الجزيرة 2، ولاد العم، فول الصين العظيم".

وحقق فيلم "الممر" نجاحا كبيرا فور عرضه في السينما، عكس ما توقع الجميع، للمخاطرة بعرض تلك النوعية من الأفلام الحربية، وفي موسم عيد الفطر المبارك، بإجمالي إيرادات تخطت الـ80 مليون جنيه، حيث أحبه الجمهور بشكل كبير.