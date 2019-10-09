من هو الدكتور منصور عبد الوهاب الذي استعان به إياد نصار في "الممر"؟

تحدث الفنان إياد نصار عن تجسيده لشخصية الضابط الإسرائيلي خلال أحداث فيلم "الممر" مؤكدا أنه لم يستطع التعاطف مع شخصية الضابط الإسرائيلي حتى قرر فهم الشخصية بعيدا عن زاوية أنه ضابط إسرائيلي طيب أو شرير، وكانت أزمته في المعتقد الخاص بهذا الضابط وهو إقصاء الكل.

وأكد الفنان أنه استعان بالدكتور منصور عبد الوهاب، الخبير في الثقافة واللغة العبرية، لمعرفة طريقة تفكيرالضابط الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، ووصف الدكتور منصور عبد الوهاب بأنه: "كان موسوعة بالنسبالي وقعدنا جلسات كتير علشان أفهم طريقة التفكير".

ويعتبر الدكتور منصور عبد الوهاب، واحد من أشهر وأهم مترجمي اللغة العبرية في مصر، وعمل مترجما بالقوات المسلحة المصرية بعد حرب يونيو 1967 حتى ما بعد حرب أكتوبر 1973، وأجرى العديد من الاستجوابات للأسرى الإسرائيليين بعد انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشغل أيضا الدكتور منصور عبد الوهاب عدة مناصب بالمجال الأكاديمي حتى تم تعيينه مترجما برئاسة الجمهورية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمل لفترة في الإذاعة المصرية، كمشرف على الإذاعة العبرية الموجهة لإسرائيل، وتولى بعد ذلك الإشراف على الخدمة العبرية بقناة النيل الدولية "nile tv".

ولم يكن فيلم "الممر" هو المساهمة الأولى للدكتور منصور عبد الوهاب في السينما أو الأعمال الفنية عموما، فقد ساهم وتم الاستعانة بخبرته في عدد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية التليفزيونية مثل "الطريق إلى إيلات، وأولاد العم"، ومسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ومسلسل "الصفعة".

وتوفي الدكتور منصور عبد الوهاب في 9 يوليو الماضي، وكان يتولى منصب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وأستاذ اللغة العبرية.