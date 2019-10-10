بعد فصل 1070 مدرسا.. "التعليم": التنقية مستمرة وهنجيب غيرهم على الفرازة

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن المعلم يجب أن يكون قدوة حسنة للطالب، وألا يكون تابعًا أو منتميًا لأي جماعة أو أفكار متطرفة، حيث إن المعلم يُعد وجدانا وفكرا للطالب، وذلك خلال تعليقه على إقالة 1070 مُعلما منتميا لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، الذي يُعرض على شاشة "المحور".

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وأشار عمر إلى أن الوزارة تطبق بعض الآليات مع الأجهزة المعنية مع مراجعة الأحكام ومتابعة القضايا الموجودة بالحاكم حتى لا يظلموا أحدا، مضيفًا: "التنقية مستمرة والرصد مستمر لمعلمي الإخوان المنتشرين في المدارس، حق الناس علينا إننا ما نظلمش حد، لأن ممكن حد يتبلى على حد، ولكن مش هناخد حد كبش فدا ونفصله".

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وأوضح نائب وزير التعليم، أن الفصل سيكون بموجب القانون وليس كيديًا، حيث إن مصر دولة قانون ولن يكون هناك كبش فداء، ولن يتم ظُلم أي شخص، موضحًا أنه سيتم استعانة بمعلمين جُدد ليحلوا محل المفصولين، ويتم تنقيتهم "على الفرازة"، على حد وصفه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فصل 1070 معلمًا ينتمون إلى جماعات إرهابية، بهدف تطهير الوزارة من أي أفكار متشددة، كما أنه سيجرى إعداد "جدول جدارات" لتقييم المعلم، بحيث يحصل المعلم على ترقياته باستحقاق.