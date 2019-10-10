حكى اللواء محيي نوح، البطل الحقيقي لواقعة السنترال التي جسدها فيلم "الممر" وقائد الفرقة 39 قتال، تفاصيل الواقعة التي حدثت بعد نكسة 1967.

وكشف نوح، خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، تقديم وائل الإبراشي وخلود زهران، أنه كان برتبة نقيب وكان يخدم بمنطقة رأس العش وذهب لسنترال بالمنصورة لإجراء مكالمة بوحدته للاطمئنان عليها وأخبر الموظف أنه ضابط بالقوات المسلحة من أجل أن يسرع له في إجراء المكالمة: "قالي ظابط إيه وبتاع إيه"، مشيرًا إلى أن الدم غلى في عروقه ورفعه من على المكتب إلا أن موظفا آخر نادى عليه من أجل إجراء المكالمة في إحدى الكبائن.

وأوضح نوح أنه أجرى المكالمة ثم خرج فوجد الموظفين يهتفون "أقبل يا دانيال ويسقط جمال عبدالناصر" ولم يتمالك نفسه: "لقيت نفسي بنط الناحية التانية وقمت ضربت فيهم هما التلاتة لدرجة إنهم دخلوا وقفلوا المكاتب على نفسهم".

وتابع: "اللي خلاني عملت كده إن حد بيهني وبيهين ضباط القوات والمسلحة وبيهين رئيس الجمهورية اللي أنا بحبه"، لافتًا إلى أنهم طلبوا الشرطة له واستدعوا الإسعاف للمصابين وطلبت منه الشرطة أن يذهب معهم فرفض ركوب سيارة الشرطة وذهب بسيارته.

وأوضح نوح أنه اتصل بأحد أصدقائه من ضباط مباحث أمن الدولة وأن صديقه أبلغ الجهات الرسمية بالتحقيق، مشيرًا إلى أنهم طلبوا منه التصالح عن طريق والده وعن طريق مدير الأمن وعرضوا عليه الصلح عن طريق اعتذار الموظفين، لافتًا إلى أن أحدهم أصيب بارتجاج في المخ.