ترامب: الأكراد لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنّه "يُحبّ" الأكراد، لكنّه قدّم في الوقت نفسه بعض "التوضيحات" في هذا الخصوص.

وعند سؤاله إذا كان ممكناً بناء تحالف مع الأكراد ضدّ تركيا على خلفية هجوم العسكري الأخير في شمال شرق سوريا، ردّ الرئيس الأمريكي ترامب بأنّ الأكراد "لم يُساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي، وفقا لـ"فرانس 24".

وقال ترامب في البيت الأبيض "إنّ الأكراد يُحاربون من أجل أرضهم، عليكم أن تفهمواهذا"، متابعا، أنّه يستند في حديثه إلى مقال "قويّ للغاية"، من المرجح أنّه منشور على الموقع المحافظ "تاون هول"، مضيفاً "هم لم يُساعدونا خلال الحرب العالمية الثانية، لم يساعدونا في النورماندي مثلاً".

وقال: "أنفقنا أموالاً طائلة لدعم الأكراد، سواء على صعيد الذخائر، الأسلحة، أو المال".