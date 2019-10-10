سعر الدولار اليوم في مصر

استقرت سعر صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية والأجنبية، ووصل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك التعمير والإسكان لـ16.51 جنيه، بينما بلغ أقل سعر في بنك مصر 16.33 جنيه.

وتستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بعض البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لبداية تعاملات اليوم الخميس 10 أكتوبر، والتي جاءت كالآتي:

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 16.223 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.