بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية بانجامينا في تشاد الإثنين المقبل

وافق الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على بدء الدراسة لطلاب الفرقة الثانية بكلية الطب البيطري بفرعيها العربي والفرنسي لطلاب فرع الجامعة بانجامينا- بدولة تشاد للعام الجامعى 2019/2020 اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، وذلك بناءا على قرار مجلس الفرع، وعلى أن تبدأ الدراسة للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى بكليتي الزراعة والطب البيطري عقب انتهاء أعمال مكتب التنسيق بجامعة انجمينا من تسجيل الطلاب الجدد وموافاة الفرع بأسماء الطلاب.

وصرح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر للمرة الأولى ندب بعض السادة أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة والطب البيطري اعتبارا من العام الجامعي الحالي، للمشاركة في الأعباء التدريسية بالفرع بنظام التدريس المكثف لبعض المقررات.

وأشار الدكتور محمد بهي الدين محمد، المشرف العام على الفرع، إلى موافقة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على طلب ندب بعض السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب - الشعبة الفرنسية - لتدريس بعض المقررات لطلاب كلية العلوم الصحية بجامعة أنجامينا، بناء على البرتوكول الموقع بين الجامعتين وذلك اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.