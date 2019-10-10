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قرار جمهوري بالموافقة على إعفاء تأشيرات دخول الجوازات الدبلوماسية بين مصر والبحرين

قرار جمهوري بالموافقة على إعفاء تأشيرات دخول الجوازات الدبلوماسية بين مصر والبحرين

بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية بانجامينا في تشاد الإثنين المقبل

بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية بانجامينا في تشاد الإثنين المقبل

انطلاق برنامج فرق العمل والتفاوض المتقدم لموظفي الوزارات

انطلاق برنامج فرق العمل والتفاوض المتقدم لموظفي الوزارات

"تحيا مصر" يطلق حملة لتيسير زواج اليتيمات.. وتوفير 306 حضانات للمبتسرين

"تحيا مصر" يطلق حملة لتيسير زواج اليتيمات.. وتوفير 306 حضانات للمبتسرين

مشروعات للاستثمار بمراكز شباب 6 محافظات

مشروعات للاستثمار بمراكز شباب 6 محافظات

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"هنا نصلي معاً".. انطلاق ملتقي سانت كاترين لتسامح الأديان اليوم

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23 بندا تضعها "التعليم" للقبول بمسابقة توظيف المعلمين.. تعرف عليها

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ابنة "فرحة" في فيلم الممر: أمي أخفت السر.. وعرفناه بعد تكريم السادات

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