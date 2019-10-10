هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلين أحدهما قيد الإنشاء، في قرية كيسان شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، وقال رئيس مجلس قروي كيسان صدام عبيات، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت منزل المواطن الفلسطيني أيمن يعقوب غزال، الذي يقطنه أربعة أفراد، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ومنزل آخر قيد الإنشاء يعود لشقيقه أمجد، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا.

وأشار عبيات، إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم المنزلين قبل 20 يوما، موضحا أن مواجهات اندلعت بين الأهالي وجنود الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة والأهالي المجاورة منازلهم للمدرسة بحالات اختناق.

ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادي إلا أنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص، ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء، وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الاوسط".