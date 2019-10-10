اعتقلت السلطات التركية اليوم، رئيس موقع إخباري تابع للمعارضة في إطار حملة قمع ضد منتقدي العدوان العسكري الذي تشنه أنقرة على شمال سوريا، بحسب مدير الموقع.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه تم اعتقال "هاكان ديمير" رئيس موقع "بيرجون" اليساري بعد اتهامه بتحريض الشعب على الكراهية والعداوة بسبب رسالة بعث بها عبر تويتر.

ووجه الموقع، انتقادات شديدة على الانترنت بعدما ذكر أن مدنيين قتلوا في غارات تركية على مواقع للأكراد في سوريا أمس الأربعاء، وهو ما نفته الحكومة، على حد زعمها.

وذكرت الشرطة أنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم "دعاية إعلامية" ضد العملية، وشنت تركيا عملية اسمتها "نبع السلام" أمس الأربعاء، ضد قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد والتي تعتبرها أنقرة فرعا "إرهابيا" للمسلحين في المنطقة، وسبق للسلطات أن اعتقلت منتقدين على الانترنت خلال اعتداءات سابقة ضد القوات التركية في سوريا واتهمتهم بـ"الدعاية الإعلامية الإرهابية".

وتنتقد جماعات حقوقية تضاؤل حرية التعبير في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان خاصة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 التي تلتها حملة قمع أعتقل خلالها عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين.