قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن التاريخ التركي مظلم تجاه دول المنطقة.

وأضاف الفقي، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أن غزو الرئيس التركي رجب أردوغان لسوريا يذكره بغزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت، من حيث المنهج مع الفارق بين الوضعين، كذلك التشابه في حجم الإدانات المتتالية من الدول ومحاولات الشجب والمفهوم الاستبدادي لصاحب القرار.

وتابع: "أردوغان يتصور أنه بهذا الهجوم يعاقب الأكراد لكنه يعبر عن أطماع إقليمية في كل من شمال غرب سوريا ومناطق بالعراق، وهي أطماع مدروسة ومفهومة منذ زمن، لأنه لم يهدأ ويتصور أن تركيا ما زالت صاحبة الولاية على المنطقة، ويستدعي في ذهنه التاريخ التركي، وهو تاريخ مظلم نشر الظلم والظلام عدة قرون".

وأشار إلى أن تركيا حاولت منذ 12 عاما تقريبا أن تنفذ مثل هذه العملية لكن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا في نزع فتيل الأزمة، "لكن الأزمة مكنتش بهذه الصورة، لأن أردوغان بيعمل اجتياح في ظروف صعبة جدا في سوريا، وليس شرفا أن تحارب دولة هشة في ظروف صعبة".