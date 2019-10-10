ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، على مندوب شركة أدوية في مدينة قنا، جمع أموال لتوظيفها في بيع الأدوية بمقابل أرباح وفق نسب فوائد عالية، و بلغت المبالغ المستولى عليها قرابة المليون جنيه.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، من مأمور قسم بندر قنا، بتحرير 9 مواطنين محاضر يتهمون فيها أسامة.ح.م، 26 عاما، حاصل على بكالوريوس علوم، ويعمل مندوب أدوية، بالاستيلاء على قرابة مليوني جنيه، بحجة توظيفها مقابل فائدة عالية بشكل شهري.

وأوضحت التحريات أن الضحايا دفعوا هذه المبالغ للمتهم، بعد أن أوهمهم أنهم سيشاركونه في عمله في الأدوية وتأجير مخازن، مقابل مبالغ مالية سيحصلون عليها شهريًا كنوع من الربح، وكان المتهم يصرف لهم مبالغ بالفعل عن طريق أن يحصل على مبالغ من أحدهم ويدفع جزء منها كربح.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم منذ شهر يوليه الماضي، لم يصرف الربح للضحايا، وانقطع عن التعامل معهم، وفر هاربا، إلى محافظة الأقصر، وتقلد النقيب أحمد حماد، معاون أول مباحث البندر، صفة عميل يريد أن يتعامل معه وأنه سيدفع له مبلغ مالي لتشغيله في تجارة الأدوية.