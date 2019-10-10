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محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

ضبط عاطل هارب من حكم مؤبد في جناية قتل بقليوب

ضبط عاطل هارب من حكم مؤبد في جناية قتل بقليوب

خبير: استقرار مصر سياسيا وأمنيا ساهم في تدفق الاستثمارات

خبير: استقرار مصر سياسيا وأمنيا ساهم في تدفق الاستثمارات

البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال 2019

البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال 2019

انخفاض معدل التضخم السنوي لـ4.3% خلال سبتمبر الماضي

انخفاض معدل التضخم السنوي لـ4.3% خلال سبتمبر الماضي

محافظ أسيوط يوافق على تخصيص قطع أراضي لإنشاء مدارس ومراكز شباب

محافظ أسيوط يوافق على تخصيص قطع أراضي لإنشاء مدارس ومراكز شباب

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