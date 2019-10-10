"س. ج".. كل ما تريد معرفته عن مسابقة 120 ألف معلم

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مقتل 3 سوريين في عدوان تركي على قافلة مدنية متجهة إلى تل أبيض

مقتل 3 سوريين في عدوان تركي على قافلة مدنية متجهة إلى تل أبيض

اتصالات تعلن وظائف شاغرة بـ3 محافظات.. إليك الشروط وطريقة التقديم

اتصالات تعلن وظائف شاغرة بـ3 محافظات.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أردوغان يهدد بفتح أبواب أوروبا أمام اللاجئين

أردوغان يهدد بفتح أبواب أوروبا أمام اللاجئين

عاجل.. بولندية ونمساوي يفوزان بنوبل للآداب 2018 و2019

عاجل.. بولندية ونمساوي يفوزان بنوبل للآداب 2018 و2019

ميشلان تعتزم غلق مصنعها في غرب فرنسا بحلول 2020

ميشلان تعتزم غلق مصنعها في غرب فرنسا بحلول 2020

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"الوطن" تلتقي أهل الطفلة روان في المستشفى: "إيه ذنبها إن أبوها بواب"

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"حواديت على الجبهة".. رسم خريطة سيناء بإصبعيه فتحولت الصورة لأيقونة النصر

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