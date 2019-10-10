"س. ج".. كل ما تريد معرفته عن مسابقة 120 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم لسد عجز المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية بالتخصصات المختلفة، إذ أطلقت الوزارة بوابة توظيف أكدت أنّها ستكون الأكبر عربيا منذ ظهر الأربعاء، وأُتيحت الفرصة للراغبين في شغل الوظائف للتقدم بأوراقهم.

"الوطن" تقدم "س و ج" عن تفاصيل المسابقة وشروطها وكيفية إنهاء أوراق التعيين.

ما هي مدة التقديم في المسابقة؟

المسابقة ليس لها مدة زمنية معينة للتقديم، ومن حق كل خريج التقدم بأوراقه على البوابة الإلكترونية، وحال احتاجت وزارة التربية والتعليم له سيتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني.

ما هي مدة العقد المؤقت؟

سنة واحدة تجدد لمدة 3 سنوات فقط.

ما هي الامتيازات المالية التي يحصل عليها المُتعاقد؟

راتبه الشهري طوال مدة عمله ومكافأة الامتحانات.

هل يتم التجديد للمتعاقدين تلقائيا؟

الوزارة تراجع مدة الخدمة التي قضاها المعلم وحال ثبوت حسن سيره وسلوكه سيتم التجديد له مباشرة.

متى يحق للمُتعاقد التعيين النهائي؟

لا يحق للمتقدم لشغل وظيفة المعلم المؤقت المطالبة بالتعيين أو زيادة مخصصاته المالية، وعليه الالتزام ببنود عقده.

ما هي أحقية الفائزين بآخر مسابقة في التعاقد بـ120 ألف معلم؟

سيتم النظر إليهم بعين الاعتبار ، وسيكون لهم الأحقية حال ثبوت حسن سيرهم وسلوكهم طوال مدة 3 أشهر التي التحقوا فيها بالعمل.

هل المسابقة خاصة بمعلمي المدارس الحكومية فقط؟

الوزارة لأول مرة ستكون مُشرفة بشكل مباشر على تعيين معلمي المدارس الخاصة لضمان كفاءتهم في تدريس مناهج نظام التعليم الجديد.

هل يحق لهم التقدم بأوراقهم القديمة "الفيش والتشبيه والقيد العائلي"؟

نعم يحق لهم التقدم بالأوراق ذاتها.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقدم إلى المسابقة؟

المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد المميكنة، بطاقة الرقم القومي سارية، قيد عائلي من الدرجة الاولى لوالد مقدم الطلب (غير ساري على المتطوعين)، صحيفة حالة جنائية، صورة شخصية (خلفية بيضاء)، شهادة طبية تنص على أنّ المتقدم لائق طبيا للوظيفة المتقدم إليها، شهادة الموقف من التجنيد او الخدمة العامة، مستند إثبات محل الإقامة في حالة الاختلاف عن الرقم القومي (إيصال كهرباء / غاز / مياه / هاتف / عقد إيجار موثق)، كارنيه النقابة ساري أو إفادة بالتسجيل بالنقابة.

هل نفس الشروط تنطبق على الراغبين في التطوع؟

لا تنطبق عليهم، وليس عليهم سوى تقديم صورة المؤهل وشهادة المؤهل وصورة الرقم القومي.

هل يوقع المتطوعون عقودا مع الوزارة؟، وما هي تفاصيلها؟

نعم سيتم توقيع عقد مع المتطوعين بعد الاستعلام الأمني عنهم، ولن يشتمل العقد على أي امتيازات مالية أو وظيفية لهم.

كيف يحصل المتقدم على كارنيه نقابة المعلمين؟

يتجه إلى النقابة الفرعية التابعة لمحافظته ويتقدم بأوراق تخرجه وسيتم استخراج الكارنيه لـ"التربويين"، وفي حال التأخر في إصداره يحصل المتقدم على شهادة إفادة.

هل يمكن تعديل بيانات الطلب؟

نعم يمكن تعديل بيانات الطلب في أي وقت من خلال الضغط على مفتاح متابعة طلب الحالة المتواجد بأعلى الصفحة الرئيسية بالبوابة الإلكترونية، يمكنك إدخال الرقم القومي والرقم السري المرسل إليك في أثناء إنشاء الحساب وسيتم فتح حسابك ومن خلاله تستطيع التعديل بأي من البيانات أو إضافة مستندات.

ماذا يفعل المتقدم حال عدم وجود مركز اختبارات بمحافظته؟

يتم التواصل مع خدمة العملاء المختصين بالشهادة الدولية المتقدم إليها للتعرف على أقرب مركز اختبارات معتمد ويمكنك زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بكل جهة من خلال التوجه إلى النماذج والروابط بالصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية.

متى وأين يوقع المتعاقد عقده؟

بعد التحقق من ثبوت أوراق المتقدم يتم إرسال بريد إلكتروني له باسم ومكان المدرسة التي سيعمل بها، وسيكون عليه الذهاب إليها لتوقيع عقده داخلها.

ما هي الفئات التي سيتم استبعادها؟

لن يتم استبعاد أي شخص يتقدم بأوراقه لشخصية سوى من يثبت تزويره لأرواقه، أو المتقدم بشهادات علمية مضروبة، أو من يتشابه بريده الإلكتروني مع آخرين.

ماذا يفعل من لم يحصل على فرصة في التعاقد؟

سيكون عليه الانتظار لحين حاجة الوزارة له، وسيتم التواصل معه بشكل مباشر بعدها.

هل يوجد مدة زمنية للانتهاء من تقديم أوراق الفائز بالمسابقة؟

نعم، سيتم منحه مدة 3 أشهر لإنهاء أوراقه والحصول على دورة icdl teacher من الجهة المعتمدة التي حددتها الوزارة.

هل هناك اشتراطات خاصة لمعلمي المواد غير التربوية؟

نعم، لابد من عضوية المتقدم لشغل وظيفة معلم تربية رياضية بإحدى الاتحادات الدولية في مجال تخصصه.

هل هناك اشتراطات أخرى؟

يخضع المتقدم لاختبارات نفسية في الجهاز الطبي للقوات المسلحة، ويخضع المتقدمين لاختبارات بالمركز الثقافي البريطاني، ويجب أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية، وألا يكون المتقدم قريبا لأحد القيادات التعليمية، وسيتم التحري أمنيا ومعلوماتيا على المتقدمين، لن يتم قبول المنتمين للجماعات الإرهابية.

ما هي القيمة المالية التي ستتكلفها الوزارة في المسابقة؟

الوزارة وفرت مليار و600 مليون جنيه للإنفاق على المسابقة ومنح الـ120 ألف معلم رواتب.