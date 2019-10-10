قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن المحافظة نفذت حتى الآن 8 محطات وقود على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، وذلك بهدف خدمة التنمية والاستثمار.

وأضاف المحافظ، أن محطات الوقود ساهمت في تغطية كافة الطرق الرئيسية وخدمة القرى النائية ومناطق الاستثمار الزراعي، وأن المحافظة فتحت الباب أمام جميع المواطنين والمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات محطات وقود على مستوى القرى والمدن، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات غير عادية لجميع المتقدمين من حيث تسهيل الإجراءات وتخصيص مساحات الأراضي المطلوبة وتقديم التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتدعيم كافة المشروعات التي تدعم التنمية وتساهم في إقامة مجتمعات عمرانية حديثة خاصة أن مثل هذه المشروعات لها مردود إيجابي كبير.