وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ويهدف مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي إلى دعم الحكومة المصرية في إنشاء برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي بكفاءة وفاعلية، فضلا عن تحسين كفاءة الحصول على الفرص الاقتصادية، من خلال تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، ودعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي والأنظمة التشغيلية، وكذا إدارة المشروع والمراقبة والتقييم، وخدمات الشمول الاقتصادي والتمكين التجريبية.