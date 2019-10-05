قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهم بالسجن 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، كما قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد مرعي وأحمد كامل ومحمد موسى وإسلام مصطفى ورشا خالد بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليون و684 ألف و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن 5 سنوات، كما برأت كل من محمود زهير و محمد عبد الحميد و أحمد جمال.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.