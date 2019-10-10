الصحفيين تنظم احتفالية "أم البطل" الإثنين المقبل

تنظم نقابة الصحفيين، الإثنين المقبل، بالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون، احتفالية بعنوان "أم البطل"، تستضيف فيها عددا من أسر أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر وأمهات وزوجات الأبطال الذين استشهدوا في الحرب على الإرهاب، ويتم تكريمهن.

وقال بيان للجنة النشاط بالنقابة، اليوم، إن من بين المكرمين ابنة العميد إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 صاعقة في حرب أكتوبر، ليلى الرفاعي، وابنة اللواء محمد فهيم ريان أحد ابطال حرب أكتوبر ورئيس مصر للطيران "دينا ريان".

وتتضمن الفعالية حفلا غنائيا وطنيا بقيادة الفنان الكبير الدكتور "سمير القمري" على هامش الاحتفالية، كما يتم إجراء عددا من اللقاءات مع أمهات وزوجات الشهداء ودور المرأة في حياة أبطالنا، حيث تتحدثن عن كواليس حكايات أكتوبر المجيدة داخل بيوت الأبطال.