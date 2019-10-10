أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، معاينة لموقع انهيار جزئي لعقار بشارع الفكهاني بمدينة بني سويف، حيث تبين سقوط سقف الطابق الثاني والسلم، وخلوه من السكان.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بندر بني سويف، بانهيار جزء من عقار غير مأهول بالسكان بشارع الفاكهاني، بندر بني سويف دون إصابات أو وفيات، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ والحماية المدنية ومأمور قسم الشرطة، وعمل كردون حول العقار.

وتبين من المعاينة الأولية من قوة إدارة الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة تبين أن العقار ملك " محمد . س . ر" 46 عام، وعلى مساحة 75 متر تقريبا مكون من طابقين، ومبني من الطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية وغير مأهول بالسكان.

كما تبين حدوث انهيار لسقف الطابق الثاني والسلم دون إصابات أو وفيات، وبسؤال مالك المنزل، قرر أن الانهيار نتيجة قدم وسوء حالة العقار الإنشائية، ولا يتهم أحد.

وجرى إخطار الإدارة الهندسية للانتقال ومعاينة العقار، وتعيين الخدمات الأمنية عليه لحين الانتهاء من المعاينة، وحرر المحضر رقم 5020 إداري قسم بني سويف.