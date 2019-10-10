أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع للقطاع العائلي "الأفراد"، بقيمة 215 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.5%، خلال أول 7 أشهر من عام 2019، لتسجل 2.733 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 2.518 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

ودائع الأفراد تسجل 2.733 تريليون جنيه نهاية يوليو الماضي

وأضاف البنك المركزي، في أحدث تقرير له، أن الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية خلال الفترة نفسها، وسجلت ارتفاعًا بقيمة 233 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.5%، لتسجل 2.248 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2019، مقابل 2.015 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

بينما انخفضت ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية بما يعادل قيمته 18 مليار جنيه، وبنسبة 3.5%، لتسجل 485 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 503 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2018.