قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنّ قيمة "المقاصة" التي تجريها الحكومة بين متأخرات دعم الصادرات لديها للمصدرين، والمتأخرات الضريبية والجمركية بلغ حتى الآن 800 مليون جنيه.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء أنّ الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات لدعم قطاع الصناعة، بينها وضع برنامج جديد لتحفيز الصادرات، ورفع القيمة المخصصة لهذا البند من 4 لـ6 مليارات جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ الحكومة سددت 10% من إجمالي قيمة متأخرات دعم الصادرات المعتمدة والمتراكمة منذ عام 2012، كما تم اعتماد صرف متأخرات صغار المصدرين لتشجيعهم على الانطلاق أكثر بقيمة 100 مليون جنيه.