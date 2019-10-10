قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنّ الحكومة طرحت بالفعل نحو 750 مصنعا لأعمال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أصل 4500 مصنع، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إنشائهم في مجمعات صناعية بالمحافظات.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء، أنّ المصانع المطروحة في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر، ما هي إلا بداية، وسيتم طرح الباقي في الفترة المقبلة، وعددها 3750 مصنعا في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء: "كل ما نخلص مجمع هنطرحه للشباب، وكل المصنعين اللي عايزين ياخدوا مصنع جاهز للعمل"، لافتا إلى أنّ النهضة الصناعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها ليست مجرد توفير أراض فقط، لكن منشآت صناعية مثل الـ4500 مصنع صغير ومتوسط.