قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنّ البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية ستتضمن الأراضي والوحدات المطروحة والمعلنة، مع تيسيرات في السداد بفائدة 7%، وتيسيرات كبيرة في العمل للشباب والراغبين في التصنيع.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يعقده حاليا في مقر مجلس الوزراء أنّ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل على تفعيل وتشجيع عملية الصناعة في هذا القطاع المهم في مصر.

وأوضح مدبولي أنّ قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز في عدد من الصناعات المهمة، أثمر بالفعل عن خفض سعر المنتج النهائي كرد فعل ونتيجة لتخفيض لسعر الغاز، الذي كان يمثل جزءا أساسيا من تكلفة تلك الصناعات.

وشدد رئيس الوزراء على أنّ الدولة مؤمنة بدعم القطاع الصناعي، وأنّه أولوية أولى لديها ليعمل على دفع عجلة الاقتصاد، جنبا إلى جنب مع العمل على باقي القطاعات الأخرى، مؤكدا أنّ الدولة تستهدف نسبة نمو لا تقل عن 7% إذا لم يكن أكثر من ذلك خلال العامين المقبلين.