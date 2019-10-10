أكدت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها، اليوم، على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، وأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات.

وأشار البيان إلى أن حجز تذاكر القطارات يجري من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول (الموبايل ابيلكيشن).

وأكدت الهيئة على أن صفحة وزارة النقل على الفيس بوك تنشر بشكل دائم فيديو، يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.

وأهابت هيئة السكك الحديدية بالسادة المواطنين التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر في هذا المجال، كما تناشد الهيئة السادة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي شركات تدعي اختصاصها بحجز التذاكر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فورا وذلك عبر الأرقام المخصصة للشكاوى والمقترحات وهي 01220008807 - 01220008806 - 01274422925 0225753555.