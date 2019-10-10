يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين المقبل، إلى السعودية ليبحث خصوصا ملف النفط والتوتر، الذي تفاقم بين الرياض وطهران، إثر الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين سعوديتين في 14 سبتمبر الماضي، وفي إطار هذه الزيارة، الأولى منذ 2007.

يلتقي بوتين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويجري محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان، وقال مستشار الرئاسية الروسية "الكرملين"، يوري أوشاكوف للصحفيين، إن المحادثات ستتناول التعاون بهدف ضمان استقرار أسعار النفط والوضع في كل من سوريا والخليج واليمن.

وينتقل بوتين من السعودية إلى الإمارات، حيث يلتقي ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وفق الكرملين.

وتعاونت روسيا في الأعوام الأخيرة مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، للحد من العرض، علما بأنها ليست عضوا فيها، ما ساهم في انتعاش الاسعار بعد تراجعها في شكل كبير بين 2014 و2015، ومنتصف سبتمبر، ارتفعت الاسعار في شكل مفاجىء بعد هجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين اجبرت الرياض على تقليص انتاجها في شكل كبير.

وحملت الولايات المتحدة والسعودية، ثم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إيران مسؤولية تلك الضربات الجوية، لكن طهران نفت ذلك، فيما دعت روسيا المجتمع الدولي الى "عدم الخروج باستنتاجات متسرعة" عارضة على الرياض شراء منظومات روسية للدفاع الجوي بهدف حماية أراضيها، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".