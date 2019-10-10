نجحت جهود أجهزة الأمن والنيابة والإدارة التعليمية بشبرا في الصلح بين ولي أمر ومعلمة بعد أن تعدي عليها ولي الأمر بسبب اعتقاده أن المدرسة سبب تبول ابنته التلميذة بمدرسة الشهيد محمود كعيب بمجمع أسكو للتعليم الأساسي بشرق شبرا خلال تواجدها بالفصل.

وقررت نيابة ثان شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، إخلاء سبيل ولي الأمر عقب التصالح بعد أن كانت قررت في وقت سابق حبسه 4 أيام، بتهمة قيامه بالاعتداء على معلمة الفصل بالسب والضرب.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بقيام ولي أمر طالبة بمدرسة الشهيد محمود كعيب بمجمع إسكو الابتدائي بشبرا الخيمة بالتعدى بالسب والضرب علي مدرسة بالمدرسة، مدعيا بأن معلمة الفصل منعت ابنته من النزول إلى "الحمام" ما تسبب في تبولها علي نفسها.

ونفت إدارة المدرسة رفض المعلمة خروج الطالبة، مؤكدة أن التلميذة حينما طلبت من المعلمة النزول إلى الحمام كانت هناك أصوات عالية بالفصل ولم تسمعها المعلمة وعند تكرار طلبها وافقت على ذهابها إلى الحمام إلا أن التلميذة لم تتمالك نفسها أثناء نزولها على السلم و"تبولت على نفسها".

وقالت الإدارة إنه على الفور تواصلت المدرسة مع ولي أمر الطالبة الذي حضر على الفور، وذكرت الإدارة أنه عند توضيح الأمر لولي الأمر لم يستمع إلى التفاصيل، وتعدى على المدرسة بالسب وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة .