مصر تروج للمتحف المصري الكبير في الأرجنتين

اختُتمت فعاليات معرض السياحة والسفر لدول أمريكا اللاتينية "FIT latin America"، الذي انعقد خلال الفترة ما بين 5 و8 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأرجنتية بيونس أيريس.

تأتي مشاركة مصر ضمن خطة وزارة السياحة في التوسع بالأسواق غير التقليدية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، وحرصا منها على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة لمصر.

شاركت هيئة تنشيط السياحة بجناح أقيم على مساحة 91 مترا مربعا، افتتحه السفير أمين مليكة سفير مصر لدى الأرجنتين، بمشاركة وفد من الهيئة وعدد من ممثلي شركات السياحة المصرية، وحضور وزير السياحة الأرجنتيني، الذي أعرب عن سعادته بمشاركة مصر بالمعرض كما أبدي إعجابه بالجناح المصري الذي تم تصميمه علي الطراز الفرعوني.

وخلال فعاليات المعرض، عقد الوفد المصري المشارك عدة لقاءات مهنية مع ممثلي أهم شركات السياحة الأرجنتينية، ومسؤولي اتحاد شركات السياحة بأمريكا اللاتينية COTAL استعرض خلالها الضوابط الجديدة للحملات الترويجية المشتركة، ومحاور الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة، خاصة محور الترويج والتنشيط، الذي يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي حملة "People 2 People"، وافتتاح المتحف المصرى الكبير "GEM2020"، والترويج لكل منطقة سياحية على حدة Branding by Destination، كما جرى استعراض فرص التعاون بين الوزارة، ومنظمي الرحلات من خلال برنامج تحفيز الطيران الجديد.

وهذه هي المشاركة المصرية الرابعة على التوالي في معرض السياحة الدولي، الذي يعقد سنويا في الأرجنتين، ويعد أحد أهم وأكبر المحافل السياحية في أمريكيا اللاتينية، حيث يجتذب ما يزيد عن 100 ألف زائر من المهنيين والجمهور.