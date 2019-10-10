حال رغبتك في إلغاء الرحلة.. هكذا تسترد ثمن التذكرة من مصر للطيران

يضطر كثير من الراغبين في السفر للخارج إلى إلغاء رحلاتهم لكثير من الأسباب المختلفة، ما يضع العميل في حيرة كيفية استرجاع ثمن تذكرة الطيران التي حصل عليها، وتتيح شركة مصر للطيران خدمة استرداد ثمن التذكرة للعميل، وفق الموقع الرسمي للشركة.

وتستعرض "الوطن" خطوات استرداد ثمن التذكرة في حالة رغبة العميل لإلغاء الرحلة من شركة مصر للطيران..

خطوات استرداد ثمن تذكرة السفر من شركة مصر للطيران

يقوم العميل بإرسال طلب الاسترداد من خلال الموقع الرسمي للشركة من هنا

تعبئة وإرسال نموذج الاسترداد لكل عملية شراء التذكرة الواحدة على حدة في حالة تعددها.

يتم تنفيذ طلب الاستراد حسب شروط سعر التذكرة، خلال 21 يوم عمل نتيجة لبعض الإجراءات المصرفية، كما يمكن أن تستغرق العملية وقتا إضافيا.

تتم عملية الاسترداد لقيمة التذاكر من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران، أو وكلاء السياحة والسفر المتواجدين في أقرب مكتب لشركة مصر للطيران، أو الوكيل السياحي الذي تمت منه عملية الشراء.

الجدير بالذكر أنه يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة، بناء على شروط السعر المطبق عند إصدارها.